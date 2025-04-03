Нефтегазовые доходы РФ в марте 2025 года составили более 1,081 трлн рублей

Нефтегазовые доходы России в марте 2025 года составили 1,081 трлн рублей против 771,3 млрд в феврале. Об этом говорится в материалах Минфина РФ, с которыми ознакомились «Известия» 3 апреля.

Увеличение доходов государственного бюджета связано с поступлениями от налога на дополнительный доход от добычи нефти (НДД), который в марте принес 487,1 млрд рублей. В целом базовый уровень нефтегазовых доходов, установленный Минфином на март, составил 1,060 трлн рублей. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в этом месяце обеспечил бюджет 776,5 млрд рублей, что ниже показателя февраля, когда он составил 1,029 трлн рублей. Кроме того, выплаты из бюджета нефтяным компаниям по программе топливного демпфера в марте 2025 года составили 100,3 млрд рублей, в то время как в феврале они достигали 148,3 млрд рублей.

В апреле ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в размере 29,7 млрд рублей.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2025 года составило 65,6 млрд рублей. Отрицательная корректировка обусловлена преимущественно снижением объемов добычи нефти и газового конденсата по сравнению с прогнозными значениями и уточнением размера налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по итогам 2024 года», — говорится в сообщении Минфина.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу ранее приобретенных иностранной валюты и золота, составляет 35,9 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 апреля по 12 мая 2025 года. Соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,6 млрд рублей.

Ранее, 3 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания Министерского мониторингового комитета Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) заявил, что ситуация на мировом рынке нефти стабильная. Кроме того, вице-премьер поделился, что комитет сохраняет решение о начале восстановления добычи нефти с апреля 2025 года, однако «будет смотреть на ситуацию».