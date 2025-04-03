Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили Лобковое в Запорожской области и Веселое в ДНР
Мир
Лавров заявил о сохранении высокого уровня сотрудничества с Арменией
Политика
В МИД РФ сочли высылку дипломата из Молдавии срывом урегулирования в ПМР
Мир
Сийярто указал на проблемы в экономике ЕС из-за некомпетентности Брюсселя
Армия
Российские военные уничтожили украинскую станцию РЭБ в зоне СВО
Мир
Захарова заявила о посягательствах Киева на святыни УПЦ
Армия
ВС РФ нанесли удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины
Экономика
Нефтегазовые доходы РФ в марте 2025 года составили более 1,081 трлн рублей
Общество
ГД приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев в Курской области
Мир
Шольц назвал ошибкой объявленные Трампом импортные пошлины
Политика
В МИД указали на неприемлемость угроз об ударах по ядерным объектам Ирана
Авто
Volkswagen остановил поставки в США из-за новых пошлин
Мир
Ряд американских компаний примет участие в ПМЭФ–2025
Мир
Орбан объяснил выход Венгрии из МУС политизированностью организации
Происшествия
Внешняя стена многоквартирного дома обрушилась в Кемеровской области
Спорт
Овечкин рассказал о поддержке от Гретцки в погоне за его рекордом в НХЛ
Мир
Минобороны ФРГ сообщило о намерении закупить для бундесвера ударные беспилотники

Нефтегазовые доходы РФ в марте 2025 года составили более 1,081 трлн рублей

0
EN
Фото: ТАСС/Егор Алеев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Нефтегазовые доходы России в марте 2025 года составили 1,081 трлн рублей против 771,3 млрд в феврале. Об этом говорится в материалах Минфина РФ, с которыми ознакомились «Известия» 3 апреля.

Увеличение доходов государственного бюджета связано с поступлениями от налога на дополнительный доход от добычи нефти (НДД), который в марте принес 487,1 млрд рублей. В целом базовый уровень нефтегазовых доходов, установленный Минфином на март, составил 1,060 трлн рублей. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в этом месяце обеспечил бюджет 776,5 млрд рублей, что ниже показателя февраля, когда он составил 1,029 трлн рублей. Кроме того, выплаты из бюджета нефтяным компаниям по программе топливного демпфера в марте 2025 года составили 100,3 млрд рублей, в то время как в феврале они достигали 148,3 млрд рублей.

В апреле ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в размере 29,7 млрд рублей.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2025 года составило 65,6 млрд рублей. Отрицательная корректировка обусловлена преимущественно снижением объемов добычи нефти и газового конденсата по сравнению с прогнозными значениями и уточнением размера налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по итогам 2024 года», — говорится в сообщении Минфина.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу ранее приобретенных иностранной валюты и золота, составляет 35,9 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 апреля по 12 мая 2025 года. Соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,6 млрд рублей.

Блок велит: ОПЕК+ может отложить увеличение добычи нефти
Несмотря на принятое решение о росте производства, члены альянса сначала должны будут компенсировать свои прошлые нарушения

Ранее, 3 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания Министерского мониторингового комитета Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) заявил, что ситуация на мировом рынке нефти стабильная. Кроме того, вице-премьер поделился, что комитет сохраняет решение о начале восстановления добычи нефти с апреля 2025 года, однако «будет смотреть на ситуацию».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025