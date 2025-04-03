Захарова: Финляндии придется потрудиться ради нормализации отношений с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 апреля заявила, что для нормализации отношений с Россией Финляндии предстоит потрудиться.

«Просто призыва, брошенного в космос, явно недостаточно. Нынешнему финскому руководству придется многое сделать. Помимо слов, просто принять какие-то конкретные шаги и действия. Прекратить накачивать информационное пространство Финляндии беспочвенными антироссийскими нарративами», — сказала Захарова на брифинге.

Также дипломат призвала Хельсинки пересмотреть свою военную политику и отказаться от преследования граждан, поддерживающих нормализацию отношений с Россией.

1 апреля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна должна подготовиться к восстановлению отношений с Россией. По мнению финского лидера, невозможно отрицать факт того, что РФ является соседом Финляндии и всегда им будет.