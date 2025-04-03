Уголовное дело возбудили по факту пожара на судозаводе в Карелии
Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания на судостроительном заводе в Петрозаводске. Об этом 3 апреля сообщили в Telegram-канале западного регионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.
«По факту возгорания цеха Онежского судостроительного завода в городе Петрозаводске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»)», — говорится в сообщении.
Пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе на площади 1,5 тыс. кв. м в Карелии произошел в этот же день. Позже его ликвидировали, и началась проливка конструкций. В результате происшествия пострадали три человека.
В минздраве региона сообщили, что пострадавшие при возгорании находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Республиканская больница им. В.А. Баранова переведена на усиленный и повышенный режим готовности в целях профилактики. Прокуратура Карелии организовала проверку в связи с происшествием.