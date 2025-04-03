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Боец ВС РФ рассказал об эвакуации жителей села Гуево Курской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мирные жители населенного пункта Гуево Курской области поблагодарили бойцов группировки войск «Север» за проведенную эвакуацию в безопасное место. Видео 3 апреля опубликовали в Telegram-канале «Северный ветер».

На кадрах можно увидеть первые эмоции мирных жителей населенного пункта Гуево, которых эвакуировали в безопасное место военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север».

«Эвакуация проходила, конечно, очень сложно в связи с погодными условиями. Шли через поле со старушками. Нам очень хорошо помогли ребята. <…> Ребята очень хорошие, которые вели старушку 82 года по пахоте, под снарядами», — отметила одна из эвакуированных женщин.

Как рассказал боец группировки, эвакуацию приходилось проводить под обстрелами минометов противника.

«Неприцельно били, но били. 93 года женщина, очень тяжело шла, но тем не менее прошла 6 км, мы ей помогали постоянно. Потом ребята с эвакуации пришли с носилками», — добавил военный.

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Ранее, 13 марта, российские военные рассказали об эвакуации жителей после освобождения села Казачья Локня. Вывоз проходит в сложных условиях: местность из-за весенней распутицы труднопроходима, а трасса по-прежнему опасна.

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