Медведев предупредил о глобальных последствиях для мира от пошлин Трампа
Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 апреля заявил, что последствия введения пошлин президентом США Дональдом Трампом против большинства стран будут иметь глобальный характер.
«Против товаров из США будут введены встречные тарифы. Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что для России, несмотря на санкции, торговля с США и Евросоюз (ЕС) не играет значимой роли и экономика страны продолжает развиваться — «в первом квартале 2025 года ожидается рост около 3%».
Медведев добавил, что России стоит спокойно наблюдать за развалом экономики Евросоюза, используя философию Лао Цзы: «Сидеть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага».
В этот же день Трамп объявил о вводимых тарифах. Он также продемонстрировал диаграмму со списком стран и тем, которые связаны с новыми пошлинами Соединенных Штатов против них. Уточнялось, что пошлины в размере 20% введутся на товары из Евросоюза (ЕС), 34% — на товары из Китая.
Тогда же в министерстве коммерции КНР заявили, что государство ответит на введенные президентом Соединенных Штатов пошлины и защитит свои права. По данным ведомства, увеличение тарифов не решит собственных проблем США.