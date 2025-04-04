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Эксперт поделился лайфхаками для уборки после строителей

Эксперт Васильев: убраться после ремонта самостоятельно проще, чем кажется
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сделать уборку после ремонта можно самостоятельно, сэкономив деньги на клининге. Большую часть работ выполнить проще, чем кажется на первый взгляд. Методикой послеремонтной уборки, которая поможет привести квартиру в порядок без лишних финансовых затрат поделился с «Известиями» 4 апреля эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

Он объяснил, что первым этапом всегда должна быть грубая уборка — удаление основной массы мусора и пыли.

«Настоятельно рекомендую обзавестись строительным пылесосом — обычный бытовой не предназначен для крупного мусора и быстро выйдет из строя. Таким пылесосом удобно собирать не только пыль, но и мелкие осколки материалов, крошку и другой мусор», — порекомендовал эксперт.

По его словам, особое внимание нужно уделить стенам и потолку — их после ремонта лучше всего очистить широкой малярной кистью с длинным ворсом — макловицей — она эффективно соберет осевшую пыль, не поднимая ее в воздух.

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Для очистки стекол и подоконников от остатков строительных смесей Васильев рекомендовал использовать шпатель. Однако он отметил: кромку инструмента обязательно нужно обернуть мягкой тканью, чтобы не оставить царапин.

Далее нужно переходить к влажной уборке, начиная с окон. Лучше всего использовать раствор теплой воды с небольшим количеством средства для мытья посуды.

«Ни в коем случае не используйте ацетон или спиртосодержащие жидкости — они могут оставить разводы. Для вытирания идеально подходят тряпки из микрофибры, потому что они не имеют ворсинок и сделают окна чистыми без разводов», — предупредил Васильев.

Вместе с тем эксперт рассказал, что полы следует мыть в два этапа: сначала сухая уборка, затем влажная. Для линолеума и ламината он рекомендовал приготовить слабый мыльный раствор, а для кафельной плитки — специальные средства для керамики.

«Не забудьте про радиаторы отопления и вентиляционные решетки — их сначала нужно пропылесосить с узкой насадкой, а затем протереть влажной тряпкой», — подсказал специалист.

Финишный этап — защита поверхностей от пыли, так как ее остатки после сухой уборки всё еще летают в воздухе. Для мебели и дверей Васильев посоветовал использовать влажную микрофибру с добавлением силиконового спрея, который устраняет статическое электричество и предотвращает быстрое оседание пыли.

Ранее, 6 марта, директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин рассказал «Известиям», как подготовить квартиру к сдаче в аренду. Он посоветовал проверить состояние сантехники, электропроводки, водопроводных коммуникаций и других элементов безопасности, особенно владельцев квартир в старом жилом фонде. Кроме того, необходимо провести ремонт и убрать лишние вещи.

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