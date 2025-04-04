Эксперт поделился лайфхаками для уборки после строителей

Сделать уборку после ремонта можно самостоятельно, сэкономив деньги на клининге. Большую часть работ выполнить проще, чем кажется на первый взгляд. Методикой послеремонтной уборки, которая поможет привести квартиру в порядок без лишних финансовых затрат поделился с «Известиями» 4 апреля эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

Он объяснил, что первым этапом всегда должна быть грубая уборка — удаление основной массы мусора и пыли.

«Настоятельно рекомендую обзавестись строительным пылесосом — обычный бытовой не предназначен для крупного мусора и быстро выйдет из строя. Таким пылесосом удобно собирать не только пыль, но и мелкие осколки материалов, крошку и другой мусор», — порекомендовал эксперт.

По его словам, особое внимание нужно уделить стенам и потолку — их после ремонта лучше всего очистить широкой малярной кистью с длинным ворсом — макловицей — она эффективно соберет осевшую пыль, не поднимая ее в воздух.

Для очистки стекол и подоконников от остатков строительных смесей Васильев рекомендовал использовать шпатель. Однако он отметил: кромку инструмента обязательно нужно обернуть мягкой тканью, чтобы не оставить царапин.

Далее нужно переходить к влажной уборке, начиная с окон. Лучше всего использовать раствор теплой воды с небольшим количеством средства для мытья посуды.

«Ни в коем случае не используйте ацетон или спиртосодержащие жидкости — они могут оставить разводы. Для вытирания идеально подходят тряпки из микрофибры, потому что они не имеют ворсинок и сделают окна чистыми без разводов», — предупредил Васильев.

Вместе с тем эксперт рассказал, что полы следует мыть в два этапа: сначала сухая уборка, затем влажная. Для линолеума и ламината он рекомендовал приготовить слабый мыльный раствор, а для кафельной плитки — специальные средства для керамики.

«Не забудьте про радиаторы отопления и вентиляционные решетки — их сначала нужно пропылесосить с узкой насадкой, а затем протереть влажной тряпкой», — подсказал специалист.

Финишный этап — защита поверхностей от пыли, так как ее остатки после сухой уборки всё еще летают в воздухе. Для мебели и дверей Васильев посоветовал использовать влажную микрофибру с добавлением силиконового спрея, который устраняет статическое электричество и предотвращает быстрое оседание пыли.

Ранее, 6 марта, директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин рассказал «Известиям», как подготовить квартиру к сдаче в аренду. Он посоветовал проверить состояние сантехники, электропроводки, водопроводных коммуникаций и других элементов безопасности, особенно владельцев квартир в старом жилом фонде. Кроме того, необходимо провести ремонт и убрать лишние вещи.