Академик РАН и доктор медицинских наук Михаил Медведев умер на 90-м году жизни
Академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук Михаил Медведев умер на 90-м году жизни. Об этом 3 апреля сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.
Причина смерти и дата прощания с Медведевым неизвестна.
«Соболезную родным, близким, коллегам и ученикам Михаила Андреевича», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Мазура, трудно переоценить научные достижения академика, который являлся выдающимся физиологом, организатором здравоохранения и высшего образования в сфере медицины. Его вклад в науку и здравоохранение неоценим: Медведев подготовил более 100 докторов и кандидатов наук, а также тысячи врачей.
Кроме того, губернатор Томской области заявил, что под руководством ученого были разработаны и внедрены новые методы профилактики и лечения различных заболеваний. В частности, он сыграл ключевую роль в создании первых отечественных кардиостимуляторов и электростимуляторов для желудочно-кишечного тракта.
Михаил Медведев занимал пост ректора Сибирского государственного медицинского университета с 1974 по 1997 год. Он осуществил множество исследований и способствовал развитию здравоохранения в Западной Сибири.