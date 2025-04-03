Захарова заявила о посягательствах Киева на святыни УПЦ

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) лишена киевским режимом даже права на собственные святыни. Об этом 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Своими шагами киевский режим демонстрирует, что <...> попавшая под каток репрессий каноническая УПЦ лишена даже права на собственные святыни», — заявила она на брифинге.

По мнению дипломата, украинские власти «крадут у украинцев душу».

Захарова также привела слова американского адвоката Роберта Амстердама, который утверждает, что поступки президента Украины Владимира Зеленского оскверняют место, которое на протяжении тысячелетий является духовным центром.

«Это надругательство не должно быть оставлено без внимания международного сообщества. Мощи святых — это не музейные экспонаты, уж тем более не объект для опытов или экспериментов», — сказала Захарова.

Ранее, 2 апреля, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько заявил в беседе с «Известиями», что закрытие доступа к пещерам Киево-Печерской лавры — демонстративное кощунство со стороны украинских властей.

Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой-«болгаркой» в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.

Замдиректора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета (МПГУ), кандидат исторических наук, доцент Сергей Засорин заявил «Известиям», что целью рейдов в пещерах Киево-Печерской лавры является стремление прикарманить бесценные реликвии.

На телеканале РЕН ТВ 5 апреля в 18:00 выйдет посвященный ситуации с Киево-Печерской лаврой фильм «Осквернители гробниц: 5 предвестников катастрофы».