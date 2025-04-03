Прямые рейсы из Красноярска в Египет запустят с 19 апреля
Из Красноярска в Египет можно будет улететь прямым рейсом с 19 апреля. Авиасообщение обеспечит авиакомпания Red Wings.
Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на международный аэропорт Красноярск, пока в продаже билеты Красноярск – Шарм-эш-Шейх на три даты: 19 апреля, 29 апреля и 10 мая.
Ранее, 23 февраля, эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают для отдыха Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.