Из села Графовка вывезли последних жителей из-за обстрелов ВСУ

Из села Графовка Краснояружского района Белгородской области вывезли последних жителей из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они оставались в опасной зоне, несмотря на рекомендации местных властей. Об этом 3 апреля заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вывезли последних жителей, которые, к сожалению, отказались выполнять рекомендации властей несколько недель назад, подвергая свои жизни риску, подвергая [риску] жизни других людей, которые затем несколько раз пытались их эвакуировать. Есть люди, которые погибли в результате попыток эвакуации», — сообщил он своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, за минувшие сутки в регионе пострадали семь мирных жителей. Пятерым оказали всю необходимую медицинскую помощь, а двое находятся в больнице. Он также отметил, что необходимо с пониманием относиться к ситуации.

«Как только она улучшится, мы сразу информацию доведем и вернемся в свои родные дома», — сообщил губернатор.

Мирный житель пострадал 2 апреля в результате атаки беспилотника (БПЛА) ВСУ на село Муром в Белгородской области. Мужчину доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с переломом бедра и слепыми осколочными ранениями ног. Впоследствии его планируется отправить в городскую больницу №2 в Белгороде.