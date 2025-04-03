Пожар на Онежском судоремонтном заводе в Петрозаводске. Что известно к этому часу

Крупный пожар произошел 3 апреля на судоремонтном заводе в Петрозаводске. Пострадали несколько сотрудников предприятия, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. «Известия» собрали всё, что известно о происшествии к этому часу.

Что произошло в Петрозаводске

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 09:50. Пожар случился на территории Онежского судостроительного завода на улице Ригачина, 25. Загорелся производственный бокс на площади 1,5 тыс. кв. м.

В настоящее время огонь потушен, идет проливка конструкций. В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщили, что в 11:26 пожар локализовали на площади 1,7 тыс. кв. м.

По предварительной информации, причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Огонь быстро распространился по помещению, затем пламя перекинулось на кровлю.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи и сотрудники оперативного штаба пожаротушения Главного управления МЧС по республике. В общей сложности для устранения пожара привлекли свыше 60 человек и 20 единиц техники, включая квадрокоптеры для обследования территории завода.

Сколько человек пострадало при пожаре

В МЧС сообщили, что из цеха эвакуировали и доставили в медучреждения трех человек. Информацию о трех пострадавших также подтвердил глава Карелии Артур Парфенчиков.

В минздраве региона рассказали, что пострадавшие при пожаре находятся в реанимации. Двое из них в тяжелом состоянии. Они были госпитализированы с ожогом верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения.

Заявления официальных лиц

Глава минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что в настоящее время реанимационное и травматологическое отделения медицинского учреждения в регионе готовы к работе. Также республиканская больница им. В.А. Баранова переведена на усиленный и повышенный режим готовности в целях профилактики.

Кроме того, вице премьер правительства республики по экономике Олег Ермолаев обратил внимание на то, что противопожарные системы объекта не были введены в эксплуатацию. По его словам, это повлекло резкое распространение огня.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод (ОССЗ) образован в 2002 году на базе судоремонтных и судостроительных мощностей Беломорско-Онежского пароходства. Предприятие располагается на берегу Онежского озера на пересечении водных путей, связывающих Балтийское, Белое, Каспийское, Азовское и Черное моря. С 2003 года на верфи начался полный цикл работ по строительству грузовых судов, а также востребованных на рынке краболовов.