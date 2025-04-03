Дело возбудили после разгрома кладбища в Приморье

В Приморском крае полиция разыскивает тех, кто разгромил кладбище в селе Хороль. Там повреждено несколько надмогильных сооружений.

Ранее в Сети появились данные, что на Хорольском кладбище вандалы осквернили несколько могил, в том числе участников СВО. Правоохранительные органы установили, что сооружения повредили умышленно. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выявление обстоятельств инцидента, устанавливают тех, кто может быть причастен к совершению этого преступления.

23 марта комиссия по воинским захоронениям стран британского Содружества наций (CWGC) одобрила уход за могилами британских военных в России. За местами упокоения граждан Великобритании на протяжении десятилетий ухаживали российские военные и частные подрядчики, оплачиваемые CWGC. Однако после начала спецоперации России на Украине Великобритания больше не могла платить за содержание могил.