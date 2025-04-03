Официальный дилер Toyota в России отзывает почти 2 тыс. автомобилей. Как сообщили в Росстандарте, причиной послужили вероятные проблемы с двигателем. Отмечается, что из-за специфики строения двигателя внутреннего сгорания спустя время возможны его остановка, отказ от запуска, стуки или неравномерная работа, передает телеканал «Известия».

Дилеры отзовут автомобили моделей LC 300 и LX 600. Однако владельцы авто скептически отнеслись к так называемым внезапным возможным проблемам. Эксперты сообщили, что Toyota отзывает машины с двигателями 2021–2022 годов из-за мусора внутри ДВС. По их словам, в случае реальных неисправностей поломки произошли бы уже давно, а проблему выявили бы не в 2025 году. При этом специалисты не исключают того, что отзыв машин — это на самом деле скрытая реклама компании.

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