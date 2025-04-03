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Эксперт предупредил об «охлаждении» мирового рынка нефти из-за пошлин Трампа

Эксперт Терешкин: новые пошлины администрации Трампа «охладят» рынок нефти
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Введение США пошлин в отношении ряда стран, о котором накануне сообщил американский президент Дональд Трамп, «охладит» мировой рынок нефти, рассказал «Известиям» генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин 3 апреля. По его словам, среднемесячная цена Brent не будет подниматься выше $75 за баррель.

«Решение администрации Трампа ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров увеличит вероятность торможения мировой экономики, в том числе из-за высоких тарифов в отношении КНР (34%)», — уточнил он.

Согласно январскому прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), прирост ВВП Китая в 2025 году составит 4,6%, в 2026-м — 4,5%/ против 4,8% в 2024-м.

Однако, как отметил эксперт, фактические темпы прироста могут оказаться еще более низкими, поскольку США остаются важнейшим торговым партнером для Китая.

«По данным Главного таможенного управления КНР, в 2024 году на долю США приходилось 15% выручки китайских экспортеров ($525 млрд из $3575 млрд)», — обратил внимание Терешкин.

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Он добавил, что риски торможения экономики Китая накладываются на структурные изменения спроса. Если в 2023 году спрос на нефть в КНР увеличился на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с), то за последующие три года прирост должен составить лишь 900 тыс. тыс. б/с, согласно мартовскому прогнозу ОПЕК.

«Всё дело в распространении электромобилей. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, общие продажи легковых авто в КНР за неполные три месяца 2025 года достигли 4,33 млн единиц, из них 2,39 млн (55%) приходились на продажи электрокаров, гибридов и авто на топливных элементах. Эта доля в ближайшие годы будет расти, поскольку китайские производители электромобилей будут лоббировать выдавливание [авто с] ДВС (двигателем внутреннего сгорания. — Ред.) внутри КНР, чтобы тем самым компенсировать потери на внешних рынках», — сказал Терешкин.

По его мнению, это будет сдерживать потребление автомобильного бензина и, как следствие, отразится на спросе на нефть.

«Поэтому пошлины администрации Трампа в конечном счете повлияют на цены на нефть Brent, для которых порог в $75 за баррель теперь станет верхней границей колебаний», — заключил эксперт.

Накануне сообщалось, что американский президент объявил чрезвычайное положение в стране из-за торгового дисбаланса. Тогда же он рассказал об установлении минимальной ставки таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%. Вместе с тем для отдельных государств определены индивидуальные тарифы, в том числе пошлины в размере 20% будут действовать на товары из Евросоюза (ЕС), 34% — на товары из Китайской Народной Республики. Кроме того, американская администрация ввела таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

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