Каллас не смогла ответить на вопрос о приехавших на встречу главах МО стран ЕС
Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас 3 апреля заявила журналистам, что не считала министров обороны стран объединения, прибывших в Варшаву на неформальную встречу Совета ЕС по обороне. Текст ее выступления опубликован на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности.
Каллас задали вопрос о том, почему на встрече глав минобороны присутствуют только 10 министров из 27 стран — участниц объединения, и какой это «сигнал миру».
«Я не знаю цифр. Вчера было много министров. Я их, честно говоря, не считала. Надеюсь, сегодня их будет столько же», — сказала она.
Глава евродипломатии отметила, что вскоре состоится встреча глав МИД государств НАТО, и указала на важность не только совещаний, но и совместных действий стран Европы.
Ранее, 1 апреля, сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которая состоится в Брюсселе 2–4 апреля. Уточнялось, что на встрече будут обсуждаться приоритеты альянса в сфере безопасности, включая увеличение расходов на оборону и «обеспечение прочного мира на Украине».
В преддверии своего возвращения в Белый дом в январе президент США Дональд Трамп усилил давление на членов НАТО, требуя увеличить расходы на оборону до 5%. В настоящее время лишь 23 из 32 стран НАТО достигают целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 марта заявила, что оборонная промышленность ЕС значительно отстает от российской. По ее словам, страны ЕС должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП.