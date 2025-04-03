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Каллас не смогла ответить на вопрос о приехавших на встречу главах МО стран ЕС

Каллас заявила, что не считала приехавших на встречу в Варшаву глав МО стран ЕС
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Фото: REUTERS/Nir Elias
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Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас 3 апреля заявила журналистам, что не считала министров обороны стран объединения, прибывших в Варшаву на неформальную встречу Совета ЕС по обороне. Текст ее выступления опубликован на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности.

Каллас задали вопрос о том, почему на встрече глав минобороны присутствуют только 10 министров из 27 стран — участниц объединения, и какой это «сигнал миру».

«Я не знаю цифр. Вчера было много министров. Я их, честно говоря, не считала. Надеюсь, сегодня их будет столько же», — сказала она.

Глава евродипломатии отметила, что вскоре состоится встреча глав МИД государств НАТО, и указала на важность не только совещаний, но и совместных действий стран Европы.

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Ранее, 1 апреля, сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которая состоится в Брюсселе 2–4 апреля. Уточнялось, что на встрече будут обсуждаться приоритеты альянса в сфере безопасности, включая увеличение расходов на оборону и «обеспечение прочного мира на Украине».

В преддверии своего возвращения в Белый дом в январе президент США Дональд Трамп усилил давление на членов НАТО, требуя увеличить расходы на оборону до 5%. В настоящее время лишь 23 из 32 стран НАТО достигают целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 марта заявила, что оборонная промышленность ЕС значительно отстает от российской. По ее словам, страны ЕС должны тратить на оборонные расходы более 3% ВВП.

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