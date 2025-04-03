Пожар на судозаводе в Карелии локализовали на площади 1,7 тыс. кв. м
Пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии локализован на 1,7 тыс. кв. м. Об этом 3 апреля сообщил госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
«В 11:26 локализация пожара на площади 1700 кв. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В госкомитете добавили, что пожар внутри цеха на площади 200 кв. м потушен, но пламя перекинулось на кровлю. На месте работает оперативный штаб пожаротушения главного управления МЧС по республике.
О пожаре на заводе в Карелии на площади 1,5 тыс. кв. м. стало известно ранее в этот день. Как сообщил глава республики Артур Парфенчиков, пострадали три человека.
В минздраве региона сообщили, что пострадавшие при пожаре находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Республиканская больница им. В.А. Баранова переведена на усиленный и повышенный режим готовности в целях профилактики.