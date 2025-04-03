Захарова указала на террористические методы Украины для срыва диалога РФ и США
Украина пытается сорвать диалог между Россией и США, используя террористические методы. Об этом 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что киевский режим окончательно утратил чувство самосохранения и связь с реальностью.
«Еще недавно они любой ценой, как заявляли, готовы были победить, одержать победу, нанести поражение, а теперь они отчаянно стремятся уже никого и не победить, и даже не удержаться самим, а сорвать начавшийся российско-американский диалог», — сказала дипломат на брифинге.
Захарова также отметила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атакуют энергетические объекты России, несмотря на достигнутые договоренности о взаимном воздержании от ударов на 30 дней. Она охарактеризовала эти действия как провокационные и подчеркнула, что они подтверждают недоговороспособность украинской стороны.
Дипломат также добавила, что Россия не поддастся на провокации в ответ на атаки ВСУ, однако вся ответственность за последствия лежит на Украине.
1 апреля сообщалось, что ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры за сутки. Ударам подверглись подстанции в Запорожской и Белгородской областях.
До этого, 28 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, если украинская сторона продолжит нарушать эти договоренности.
25 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на недоговороспособность киевского режима после удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Он назвал атаку причиной, по которой доверять украинской стороне и заключать с нею мир в настоящее время не получается.