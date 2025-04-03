МО потребовало 390 млн рублей с изготовителя комплексов для борьбы с БПЛА
Министерство обороны РФ потребовало взыскать с Кизлярского электромеханического завода, выпускающего комплексы для борьбы с беспилотниками, свыше 390 млн рублей, ведомство обратилось в арбитражный суд Москвы. Об этом говорится в карточке дела.
Иск поступил в суд 28 марта. На данный момент его к рассмотрению не приняли. Общая сумма исковых требований составляет 390 266 184,24 рубля.
Основания исковых требований пока не уточняются.
Ранее, 20 января, стало известно об иске более чем на 4 млрд рублей, поданном к Военно-строительной компании (ВСК). Подробности дела не разглашаются.