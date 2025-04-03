Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Тульской области
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Два человека погибли.
По данным ТСН24, автомобиль «Лада» был припаркован на обочине, на водительском месте находился 26-летний мужчина. Столкновение с легковушкой допустил 55-летний водитель автомобиля «КамАЗ». Водитель «Лады» и его пассажир погибли. Еще один пассажир легковушки и водитель «КамАЗа» доставлены в больницу.
В Якутии 1 апреля легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом на автодороге «Вилюй». С различными травмами к медикам обратились 13 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.