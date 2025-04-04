Эксперт раскрыла преимущества организованных туров

Поездка обходится дешевле при путешествиях в группе за счет скидок на экскурсии, питание и трансфер. Кроме того, в этом случае туристам чаще доступен переводчик, а все сложности с документами берет на себя организатор. Об этом 4 апреля «Известиям» рассказала организатор авторских путешествий, собственник компании Aloha travel Альбина Хисамова.

Основные плюсы групповых путешествий — возможность встретить близких по духу людей, единомышленников, установить полезные связи. Хисамова объяснила, что в организованных поездках выше вероятность завести друзей или познакомиться с потенциальными партнерами по бизнесу.

Она также отметила, что в этом случае у туристов больше шансов посетить ключевые залы в музеях и других достопримечательностях.

«У гидов зачастую есть право преимущественного прохода. Для групп заранее покупаются билеты, можно пройти без соблюдения очереди. Также есть места, куда индивидуальный проход закрыт», — заявила организатор путешествий.

Однако минусы в групповых поездках тоже есть: эксперт уточнила, что при таком путешествии необходимо подстраиваться под общее расписание и нельзя изменить маршрут.

Ранее, 3 апреля, в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip «Известиям» рассказали, куда отправятся туристы-одиночки на майские праздники. Выяснилось, что за границу планируют поехать 51% путешественников. Самым же популярным направлением оказался Стамбул.