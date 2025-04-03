Проверки устроили на горевших ранее складах древесины в ЕАО

В Биробиджане прошли рейдовые мероприятия на складах с древесными отходами и опилками. Это связано с началом пожароопасного периода в ЕАО.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на городскую администрацию, накануне, 3 апреля, представители мэрии встретились с предпринимателями, владельцами территории у поселка ДСМ, на которой находится несколько таких складов. Им напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в пожароопасный период.

В мэрии рассказали, что в прошлые годы на этой территории ситуация была непростой: там постоянно возникали пожары. Из-за дыма и гари страдали жители не только поселка, но и Биробиджана.

Ситуация изменилась в лучшую сторону благодаря усилиям властей и самих предпринимателей. Руководители организаций освобождают участки от отходов древесины, и два года подряд возгораний удается избежать.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что в ЕАО за последние двое суток зафиксировано шесть природных пожаров. Они находятся вне населенных пунктов в Ленинском и Октябрьском районах. С начала года в автономии зарегистрировали 17 термоточек. Это гораздо меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Тогда их на начало апреля было уже 353.