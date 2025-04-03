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Набиуллина рассказала о рисках снижения ключевой ставки при высокой инфляции

Набиуллина: снижение ключевой ставки при высокой инфляции несет большие риски
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Фото: РИА Новости/пресс-служба ЦБ РФ
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Несвоевременное снижение ключевой ставки при высокой инфляции может повлечь серьезные последствия. Об этом 3 апреля заявила глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

«Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка, и, если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме РФ.

Кроме того, она добавила, что инфляция в стране в следующие месяцы продолжит снижаться и «придет в норму к концу этого года». Однако по 2025 году она будет всё еще выше 4% из-за высоких показателей, которые были в начале года.

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Накануне заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин сообщил, что ЦБ РФ не исключает, что в случае недостаточного снижения инфляции может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки.

До этого, 21 марта, ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В регуляторе заявили, что если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели, то ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки.

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