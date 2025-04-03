Свыше 29 тыс. т рыбы и морепродуктов экспортировали из Мурманской области
Мурманская область экспортировала за рубеж больше 29 тыс. т рыбы и морепродуктов с января по март 2025 года. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Свыше 2 тыс. т рыбы, морепродуктов и живых камчатских крабов отправили в Китай. Кроме того, продукцию доставили в Южную Корею, Нигерию, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай и другие страны.
Большую часть рыбы и морепродуктов — порядка 25,8 тыс. т — регион экспортировал в страны Евросоюза.
Все партии были досмотрены на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям. Для продукции оформлены ветеринарные сопроводительные документы.
В Московской области будет восстановлено рыбоводное хозяйство полного цикла «Рыбхоз Шатурский», мощность которого составит 220 т продукции в год. На первом этапе специалисты восстановят 98 га прудов и запустят в них рыбу. На втором этапе будет произведено зарыбление прудов площадью 210 га. На эти цели направят 60 млн рублей.