Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда
Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС). Об этом 3 апреля сообщил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.
«Правительство инициирует процедуру прекращения полномочий в четверг, в соответствии с конституционными и международными правовыми нормами», — приводит его слова издание Hirado.
Ранее, 1 апреля, международная правозащитная организация Amnesty International призвала Венгрию арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который посетит страну по приглашению своего венгерского коллеги Виктора Орбана. По данным организации, венгерский премьер заявил, что не будет исполнять ордер, выданный МУС, хотя как государство — член Евросоюза, страна обязана это сделать.
Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-главы министерства обороны страны Йоава Галанта 21 ноября 2024 года. В суде постановили, что два политика ответственны за военные преступления против мирного населения. Готовность исполнить это решение суда выразили Великобритания, Нидерланды и Эстония, против выступили США и Франция.