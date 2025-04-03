Жителей Забайкалья предупредили о сильном ветре
В Забайкалье прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Усиление ветра ожидается в пятницу, 4 апреля. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.
В этот день ветер может усилиться до 20 м/с при порывах. Жителям региона посоветовали быть осторожными, соблюдать меры пожарной безопасности, не жечь сухую траву и не разводить костры, пишет ИА ChitaMedia.
Ранее, 3 апреля, сообщалось, что в Читинском районе Забайкальского края на протяжении трех дней не могут потушить лесной пожар, площадь которого составила 1 тыс. га. Возгорание зафиксировано 30 марта на территории Новотроицкого участкового лесничества на расстоянии 52 км от населенного пункта на площади 50 га.