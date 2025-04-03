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В Запорожской области бывший сотрудник МИЗО ВГА приговорен к шести годам колонии

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Бывшего директора ГКУ «Дирекция имущества» министерства имущественных и земельных отношений (МИЗО) Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Андрея Петрова приговорили к шести годам колонии. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

Уточняется, что мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий, хищении значительных денежных средств с использованием своего служебного положения, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Согласно данным ведомства, в 2022 году он незаконно передал объект, находящийся в оперативном управлении МИЗО ВГА Запорожской области, третьим лицам для ведения предпринимательской деятельности. Кроме того, мужчина организовал фиктивное трудоустройство сотрудников в ГКУ «Дирекция имущества», подделывая подписи в ведомостях при выплате заработной платы и присваивая похищенные средства.

По данному факту были возбуждены уголовные дела.

«Мелитопольским межрайонным судом Запорожской области Петрову В.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250 тыс. рублей», — указано в сообщении ведомства.

Суд также обязал фигуранта возместить ущерб, причиненный преступлениями, в размере свыше 3,2 млн рублей.

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1 апреля в Смоленской области приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей бизнесмена, который причастен к хищению бюджетных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Злоумышленник разработал план по хищению бюджетных средств путем формирования аукционной документации на поставку изделий медицинского назначения на основе коммерческих предложений от подконтрольных ему структур с завышенными ценами.

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