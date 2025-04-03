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Врач назвала неочевидные симптомы заболеваний ЖКТ

Врач Зарубина: высыпания на коже могут говорить о заболеваниях ЖКТ
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Фото: TASS/Zuma
dzen
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Болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) могут сопровождаться различными симптомами, в том числе не всегда характерными, такими как боль в животе, нарушение стула, изжога или тошнота. Иногда человек даже не догадывается, что у него есть проблемы с пищеварением. Об этом в четверг, 3 апреля, рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина в беседе с «Газета.Ru».

Уточняется, что к таким неявным признакам относятся чувство кома в горле, кашель после приема пищи, регулярные обострения хронического тонзиллита, ощущение слизи в горле и трудности при глотании. По словам специалиста, всё это может свидетельствовать о нарушениях в работе ЖКТ.

Еще одним неочевидным симптомом таких заболеваний являются боли в грудном отделе позвоночника, которые могут говорить о заболеваниях желудка, двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы, включая панкреатит, пояснила эксперт.

Кроме того, врач указала, что сбои в работе ЖКТ часто проявляются кожными высыпаниями. Гастроэнтеролог подчеркнула, что на это особенно стоит обратить внимание, если терапия у дерматолога или аллерголога не помогает.

«Если говорить о нарушениях в работе тонкого кишечника, то о них могут свидетельствовать дефицит витаминов и микроэлементов, а также сложности с набором веса. А низкий уровень гемоглобина и железа в крови может сигнализировать о скрытых кровопотерях в верхних или нижних отделах ЖКТ, либо о нарушениях всасывания в тонком кишечнике», — заключила Зарубина.

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Накануне, 2 апреля, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при наличии проблем с ЖКТ следует тщательно выбирать продукты, поскольку работе организма требуется корректировка. Она отметила, что любое механическое воздействие грубой еды с большим количеством клетчатки может оказывать раздражительное воздействие.

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