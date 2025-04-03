В ЕС отказались от введения ответных пошлин против США и призвали к переговорам
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не стала объявлять ответные торговые пошлины, призвав при этом президента США Дональда Трампа к переговорам. Соответствующее обращение она сделала 3 апреля.
«Мы призываем к переговорам об отмене торговых барьеров с США. Но мы готовы действовать», — заявила она.
По словам политика, ЕС уже почти закончил подготовку первого пакета возможных ответных мер. Но принят он будет только в случае, если переговоры об отмене пошлин не дадут результата.
«Я глубоко сожалею о решении президента Трампа. Мировая экономика будет тяжело страдать, последствия станут катастрофическими для всех стран мира и нанесут сильный удар по самым уязвимым слоям населения», — добавила она.
26 марта президент Трамп анонсировал введение в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступают в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. По оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.