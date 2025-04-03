В Якутске людей эвакуировали из детской больницы из-за задымления
Детей и работников эвакуировали из Детской инфекционной клинической больницы в Якутске из-за дыма. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщили в минздраве региона.
«При выявлении задымления персоналом больницы оперативно были приняты меры реагирования при ЧС, также проведена экстренная эвакуация детей и ухаживающих в здание Якутской республиканской клинической больницы», — пишет ведомство в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пока причины задымления не будут установлены, было принято решение о временном размещении пациентов и персонала в других медучреждениях. При этом вся необходимая медицинская помощь будет оказываться в полном объеме.
Ранее, 14 марта, сообщалось, что частный дом сгорел в Амгинском районе Якутии. При тушении обнаружены тела двух мужчин 30 и 72 лет.