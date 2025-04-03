Канадский экономист указал на политическую причину введения Трампом новых пошлин

Введение президентом США Дональдом Трампом новых экономических пошлин на импорт связано с кризисом во внутренней политике государства. Об этом 3 апреля рассказал канадский политолог, экономист, содиректор Института по изучению геополитической экономии, член редколлегии журнала Revista de Economia Politica, заместитель председателя Всемирной ассоциации политической экономии Алан Фримен.

«Думаю, что основная причина заключается в том, что американская правительственная система находится в очень серьезном кризисе, и кризис этот вызван накоплением 30-летних ошибок, которые были совершены. Это экономические ошибки, военные ошибки и другие ошибки правительства», — сообщил он в беседе с «Известиями».

Он также указал, что фундаментальной проблемой для США является то, что страна больше не способна избрать президента, которому бы могло доверять население.

Еще одной проблемой, по мнению экономиста, стало то, что «у Америки нет стратегии по созданию союзников». Из-за этого многие друзья США через некоторое время превращаются во врагов.

«Они (европейские партнеры США. — Ред.) очень злы на Трампа за попытку остановить конфликт на Украине, что является единственной разумной вещью, которую он пытался сделать. Но, похоже, сейчас он отказывается от нее. Это иллюстрация нестабильности, когда вы сначала говорите, что хотите прекратить огонь, и начинаете вести нормальные переговоры, а затем останавливаетесь на середине и начинаете говорить о возобновлении военных поставок и санкциях», — рассказал эксперт.

3 апреля американский экономист Липоу назвал две причины введения Трампом новых пошлин. Первая цель — вернуть в Соединенные Штаты промышленные рабочие места, такие как производство стали, алюминия, другие тяжелые отрасли. Второй целью, по его мнению, является создание равных условий в международной торговле, когда пошлины разных стран стали бы примерно одинаковыми. Аналитик подчеркнул, что повышение пошлин уже через пару недель скажется на ценах на овощи и фрукты, которые поставляются в США из других стран.

26 марта президент США Дональд Трамп анонсировал введение в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступают в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. По оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.