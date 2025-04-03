Овечкин забил 891-й гол и сократил отставание до рекорда Гретцки до двух шайб
Российский игрок хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в среду, 2 апреля, в матче против команды «Каролина Харрикейнз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забил 892-й гол за карьеру.
Таким образом, до преодоления рекорда канадца Уэйна Гретцки ему осталось забить всего две шайбы, пишет «Спорт-Экспресс».
Однако «Каролина» выиграла у «Вашингтона» со счетом 5:1.
3 апреля Овечкин повторил рекорд по забитым шайбам за сезон среди 39-летних игроков НХЛ. За сезон российский игрок забил 39 шайб. Аналогичный результат в сезоне-1967/68 показал канадский игрок Горди Хоу.