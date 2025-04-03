Почти 80 жителей Газы погибли за день в результате бомбардировок Израиля
Почти 80 человек погибли за минувшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа. Об этом 3 апреля сообщает Al Jazeera.
«В результате израильских атак на сектор Газа за ночь погибло еще несколько человек после того, как медицинские источники сообщили телеканалу Al Jazeera, что с рассвета в среду в результате ударов погибло не менее 77 палестинцев», — передает телекомпания.
Уточняется, что в это число входят 22 погибших в результате удара Израиля по больнице Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере региона.
2 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о захвате дополнительной территории в секторе Газа. Он отметил, что военные Израиля пытаются заставить ХАМАС освободить заложников путем разделения сектора Газа. Он уточнил, что сила давления будет расти, пока палестинское движение не вернет удерживаемых граждан.
ЦАХАЛ возобновила военные операции против палестинского движения в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате возобновленных атак на палестинский анклав погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.