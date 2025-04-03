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Саперы группировки войск «Север» продолжают разминирование в районе Суджи

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Фото: РИА Новости
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Военнослужащие подразделений инженерных войск 92-го саперного полка группировки войск «Север» продолжают разминировать от неразорвавшихся боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома и приусадебные участки Суджанского района Курской области. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В данный момент работаем в Суджанском районе, занимаемся разминированием. Осматриваем все дома, подвалы, близлежащие территории, соответственно, всё проходим. Находим различные суббоеприпасы — кассетные, минные», — рассказал командир роты разминирования с позывным Тамбов.

Целью таких работ является восстановление социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после его освобождения от ВСУ.

«Во время бегства боевики оставляют после себя мины, растяжки и другие ловушки, которые обычному и неопытному человеку обнаружить практически невозможно. Именно поэтому саперы трудятся каждый день, поскольку противник применял различные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО», — сообщили в Минобороны.

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2 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля разработать программу восстановления объектов инфраструктуры Курской области.

Ранее в тот день правительство России дополнительно решило направить около 16 млрд рублей на поддержку жителей Курской области, потерявших жилье. Уточняется, что эти средства можно будет использовать для покупки или строительства новых домов и квартир.

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