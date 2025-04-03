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Правозащитники подали в суд на администрацию США из-за увольнения соцработников

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Фото: REUTERS/Megan Varner
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Организации по защите прав людей с ограниченными возможностями подали иск против администрации президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, утверждая, что они нарушили различные законы, уволив тысячи социальных работников. Об этом в среду, 2 апреля, сообщает агентство Reuters.

Иск, поданный в среду, касается массовых увольнений и закрытия офисов, которые занимались расследованием жалоб на нарушение гражданских прав и обслуживанием получателей услуг социального обеспечения.

«В иске говорится, что сокращения в SSA несоразмерно сильно затронули получателей помощи с ограниченными возможностями и нарушили их права, предусмотренные Конституцией США», — пишет издание.

DOGE Маска не только уволил около 7 тыс. сотрудников SSA, но и радикально сократил государственные расходы, уточнило агентство.

SSА ежемесячно отправляет чеки 73 млн пенсионеров и инвалидов и считается важнейшим поставщиком льгот для пожилых американцев.

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В этот день Politico узнала о вероятном уходе Илона Маска с поста главы DOGE. При этом, по словам издания, внутри администрации США растет недовольство непредсказуемостью Маска и некоторые чиновники «рассматривают его как политическую обузу».

1 апреля Трамп сообщил, что Маск в будущем может отстраниться от политики и государственного управления, чтобы снова посвятить всё свое время бизнесу. Также Трамп оценил, насколько хорошо Маск справляется с работой, назвав его талантливым парнем.

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