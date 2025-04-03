Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевой задачи уничтожили взводный опорный пункт, расчет с установкой АГС-17 и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения СВО. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. Каждый боевой выход приносит результат. <...> Танкисты в этот раз уничтожили расчет с установкой АГС-17 и взводный опорный пункт с живой силой ВСУ в зоне СВО», — заявили в ведомстве.
Слаженная работа экипажей позволила российским штурмовым подразделениям продвинуться вглубь обороны противника.
Успешному выполнению задач также способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, горюче-смазочными материалами (ГСМ) и экипировкой, подчеркнули в пресс-службе.
«Враг очень сильно цепляется за эти оборонные позиции, так как в лесах у него есть возможность прятать технику, вооружение и живую силу. Но мы справляемся и выдавливаем противника», — рассказал командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Спортсмен.
1 апреля российский танкист Максим Григорьев после подрыва на мине взял в плен военнослужащего ВСУ. Как сообщил он «Известиям», подорвавшись на мине, танк потерял гусеницу, поэтому экипаж был вынужден быстро покинуть обездвиженную машину, укрывшись в ближайшей посадке. Но их начали преследовать украинские дроны. Впоследствии бойцу удалось пленить военнослужащего ВСУ.