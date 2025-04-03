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В Киево-Печерскую лавру не пустили верующих на службу Великого поста

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Фото: TASS/Zuma
dzen
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В Киево-Печерскую лавру на одну из самых важных служб Великого поста, стояние Марии Египетской, которая должна была пройти 2 апреля, не пустили никого, кроме комиссии, которая инспектирует мощи святых. На эксклюзивных кадрах «Известий» видно сотрудников полиции на входе, замененные замки и опечатанные пещеры.

«Срезали замки, хотят монахов выгнать, территорию захватить. Вот эти церкви действуют. Хотят, чтобы здесь была ПЦУ (Православная церковь Украины. — Ред.)», — рассказали прихожане.

По словам митрополита Феодосия, рейдеры ПЦУ хотят захватить очередные православные храмы. Он добавил, что архиереи-священники в СИЗО сидят.

«Мы не вши, мы не гниды, мы не люди третьего сорта, мы такие же граждане Украины. И то, что делается против нас, — это геноцид по религиозному признаку, полностью подпадает под конвенцию о геноциде ООН», — заявил он.

Как пояснил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, в пещерах Киево-Печерской лавры почитают мощи тех святых, которые связаны с общей русской историей. А именно память об этой русской истории, культуре и вере и пытается стереть из сознания украинцев администрация.

Вывозить святыни из Киево-Печерской лавры власти начали три года назад, переправляя их в неизвестном направлении в западные страны. Телеканал РЕН ТВ 5 апреля в 18:00 выпустит посвященный ситуации с Киево-Печерской лаврой фильм «Осквернители гробниц: 5 предвестников катастрофы».

Болгаркой по кресту: Киево-Печерскую лавру лишили доступа к пещерам
В дальнейших планах ДНК-тесты святых мощей

Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники полиции. Одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой «болгарка» в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.

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