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Экономист из США рассказал о целях пошлин Трампа

Эксперт Липоу: Трамп добивается более справедливых «условий игры»
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп намерен добиться введением тарифов роста количества промышленных рабочих мест, а также выровнять «условия игры» на рынке автомобилестроения. Такое мнение 3 апреля выразил в беседе с «Известиями» американский экономист, аналитик, руководитель нефтетрейдера Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

«Первая цель — вернуть в Соединенные Штаты промышленные рабочие места, такие как производство стали, алюминия, другие тяжелые отрасли, например судостроение, поскольку он считает, что другие страны ущемляют США, субсидируя собственную промышленность или манипулируя валютой», — отметил эксперт.

Также Трамп добивается более справедливых «условий игры», рассказал аналитик.

«США имеют очень низкие тарифы, скажем, на импорт автомобилей из Европы, а Европейский союз имеет очень высокие тарифы на автомобили американского производства, которые импортируются в обратном направлении», — пояснил американский экономист.

При этом он уточнил, что пока еще рано судить об эффективности тарифов. При этом Липоу подчеркнул, что рынок США ожидает значительных ответных мер в ближайшие дни.

Как указал эксперт, торговых войн может и не быть, однако торговля между странами значительно сократится.

«Думаю, пока рано судить о влиянии тарифов на мировую торговлю, но, безусловно, в ближайшие пару недель мы увидим влияние тарифов на фрукты и овощи, которые импортируются в Соединенные Штаты, поскольку они являются довольно скоропортящимися», — заключил Липоу.

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Ранее в этот день Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 20% на товары из Евросоюза (ЕС), 34% — на товары из Китайской Народной Республики (КНР) и на ряд других стран.

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