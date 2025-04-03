В NASA повысили вероятность столкновения Луны с астероидом в 2032 году
Недавно открытый астероид YR4 может с вероятностью 3,8% столкнуться с Луной в декабре 2032 года. Об этом 2 апреля сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«Эксперты Центра исследований околоземных объектов NASA в Лаборатории реактивного движения агентства обновили вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года с 1,7% по состоянию на конец февраля до 3,8% на основе данных [телескопа Джеймс] «Уэбб» и наблюдений с наземных телескопов», — говорится в заявлении.
При этом ученые подчеркнули, что с вероятностью 96,2% астероид не столкнется со спутником Земли и пролетит мимо. При этом даже в случае падения небесного тела на Луну есть вероятность того, что это никак не повлияет на изменение ее орбиты.
Околоземный астероид YR4 был впервые обнаружен в декабре 2024 года.
1 марта астроном Леонид Еленин спрогнозировал метеоритный дождь после столкновения астероида с Луной. Отмечается, что космический объект может пролететь мимо Земли или столкнуться с Луной. Однако точная орбита астероида станет известна только в 2028 году.