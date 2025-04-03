Полянский рассказал о преступлениях ВСУ в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели скрыть следы своих преступлений в Курской области из-за их поспешного бегства. Об этом в среду, 2 апреля, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.
«Тайный характер маневров [Вооруженных сил РФ] позволил зайти глубоко в тыл украинских войск, заставив украинские подразделения поспешно оставить занимаемые позиции. У них не было даже времени для того, чтобы скрыть следы совершенных преступлений», — сказал он на неформальном заседании Совбеза ООН, видео опубликовано на YouTube-канале ТАСС.
По словам Полянского, украинские боевики закладывали на территориях населенных пунктов огромное количество мин. В том числе они минировали дома мирных жителей, детские игрушки и трупы своих военнослужащих.
«Кроме того, украинские террористы совершали погромы в церквях, уничтожали алтари. Местные жители, которые выжили в условиях оккупации, были направлены в больницы для получения необходимого ухода. Они делятся сообщениями об изнасилованиях, убийствах и пытках, которые применялись к гражданскому населению, несовершеннолетним и лицам престарелого возраста», — рассказал Полянский.
16 марта жители освобожденного села Казачья Локня и города Суджа Курской области рассказали «Известиям», как боевики ВСУ издевались над мирным населением. По словам жителя Суджи Сергея Табаева, украинские террористы стреляли во всех, «кто попадется».