Россия и Белоруссия не вошли в список пошлин Трампа

Россия и Белоруссия не вошли в список из 185 государств, в отношении которых США ввели новые таможенные пошлины. Список с размерами взаимных тарифов для ряда стран в среду, 2 апреля, продемонстрировал президент США Дональд Трамп

На товары из Евросоюза (ЕС) введут пошлины в размере 20%, а на китайские — 34%, это следует из списка, опубликованного в аккаунте Белого Дома в соцсети Х (бывш. Twitter).

Также меры коснутся Вьетнама (46%), Израиля (17%), Камбоджи (49%), Южной Кореи (25%), Таиланда (36%), Тайваня (32%), Швейцарии (31%), Японии (24%) и др.

26 марта президент Трамп анонсировал введение в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступают в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. По оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.