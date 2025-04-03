Трамп сообщил о «хорошем сотрудничестве» РФ и Украины с США

Президент США Дональд Трамп отметил успехи в сотрудничестве с Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал 2 марта.

«Я думаю, мы фиксируем хорошее сотрудничество от России и от Украины, но мы должны это остановить. Это — вопрос человечности. Это ужасная вещь», — сказал он.

Политик также подчеркнул масштаб людских потерь в этом конфликте и заявил, что при его президентстве этого «никогда бы не произошло».

«Не следует позволять этому продолжаться», — заявил Трамп.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к заключению безусловного прекращения огня с Россией. Он также сообщил, что представители США пообещали «договориться с российской стороной» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, а также о прекращении огня в акватории Черного моря.