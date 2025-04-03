Бразилия обвинила США в нарушении обязательств перед ВТО из-за новых пошлин

Новые пошлины президента США Дональда Трампа нарушают обязательство страны перед Всемирной торговой организацией (ВТО). Об этом в среду, 2 апреля, заявило правительство Бразилии.

«Новая мера, как и тарифы, уже введенные в отношении сталелитейного, алюминиевого и автомобильного секторов, нарушает обязательства Соединенных Штатов перед Всемирной торговой организацией и повлияет на весь бразильский экспорт товаров в США», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства страны.

По словам властей Бразилии, одностороннее введение дополнительных пошлин под предлогом восстановления баланса не отражает реальность.

Отмечается, что правительство будет консультироваться с частным сектором, чтобы защитить интересы национальных производителей.

При этом там добавили, что страна по-прежнему остается открытой к диалогу США по вопросу о пошлинах.

Ранее в этот день американский лидер анонсировал целый список взаимных пошлин для ряда стран. В него вошли Бразилия (10%), Евросоюз (25%), Китай (34%) и многие другие государства.

26 марта президент Трамп анонсировал введение в США 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступают в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. По оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.