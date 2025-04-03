В КСИР заявили о пересмотре Ираном оборонной доктрины при военной агрессии

Иран пересмотрит свою оборонную доктрину, если против его ядерной программы будут реализованы угрозы. Об этом в среду, 2 апреля, заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани.

«В случае реализации угроз против ядерной программы, Иран пересмотрит оборонную доктрину и суть своей ядерной программы. Сущность этого пересмотра предельно ясна», — приводит его слова агентство Al Alam.

Джавани исключил реализацию «ни одна из заявленных целей военной агрессии, в том числе уничтожение атомной промышленности».

Ранее в этот день сообщалось, что США и Израиль могут нанести удар по Ирану, чтобы якобы ликвидировать угрозу, связанную с его ядерной программой. Уточняется, что страны готовятся к военной операции против Тегерана.

До этого, 25 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ресурс для дипломатии по ядерной программе Ирана есть. Глава МИД Ирана АббасАракчи, в свою очередь, заявил, что на текущий момент диалога с США по ядерной сделке не наблюдается. Поего словам, Тегеран продолжит связи по данному вопросу с Пекином и Москвой.