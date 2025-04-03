Синоптики спрогнозировали до +13 градусов без осадков в Москве 3 апреля
Переменная облачность, без осадков и до +13 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 3 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +11 до +13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1.
В Московской области днем ожидается от +8 до +13 градусов, а ночью температура может упасть до –2.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
Ранее, 2 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве в выходные понизится на восемь градусов по сравнению с началом недели.