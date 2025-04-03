На Чукотке возбудили дело после хищения у ветерана СВО более 3 млн рублей

В Чукотском автономном округе возбудили уголовное дело после похищения у ветерана специальной военной операции (СВО) более 3 млн рублей. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, у злоумышленника, личность которого не установлена, был доступ к личному кабинету ветерана в «Сбербанк онлайн».

«Потерпевший является ветераном СВО, освобожденным от исполнения обязанностей военной службы в связи с ранением», — уточнила прокуратура в своем Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере»).



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 31 октября 2024 года, сообщалось, что правоохранители задержали в Ростовской области двоих местных жителей, подозреваемых в хищении 3,5 млн рублей у участника спецоперации. Злоумышленники предложили военному подвезти его. В машине участник СВО уснул, а очнулся уже в больнице без своих вещей и без денег на банковском счете.