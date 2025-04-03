Производители ожидают снижения продаж французского алкоголя в США на фоне пошлин

Продажи французских вин и крепких спиртных напитков в США могут упасть как минимум на 20% из-за введенных пошлин на импорт. Об этом 3 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на французскую группу экспортеров вин и крепких спиртных напитков FEVS.

«Это окажет очень существенное влияние на бизнес в Соединенных Штатах... очень существенное влияние на американского потребителя», — предупредил председатель FEVS Габриэль Пикард.

США являются крупнейшим рынком сбыта французских вин и крепких напитков, отмечает агентство. Только за 2024 год объем экспорта этой продукции в страну вырос на 5% и составил $4,12 млрд. При этом общемировой экспорт алкоголя во Франции сокращается уже второй год подряд.

«Французская винодельческая и спиртная промышленность уже оказалась под давлением: в 2024 году мировой экспорт сократился второй год подряд из-за угроз введения пошлин в США, ослабления китайского рынка и снижения цен», — сообщает агентство.

26 марта президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25-процентных пошлин на все легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами страны. Он уточнил, что данные меры вступают в силу 2 апреля и добавятся к уже существующим. По оценкам Белого дома, будет собрано примерно $100 млрд ежегодных пошлин.