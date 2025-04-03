Bloomberg рассказал о желании США смягчить напряжение после слов Трампа о Путине

Спецпредставитель США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне с высокопоставленным российским переговорщиком и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, чтобы смягчить напряженность после слов американского президента Дональда Трампа. Об этом в среду, 2 апреля, написало агентство Bloomberg.

«По словам человека, знакомого с планами, ожидается, что [Уиткофф] встретится в Вашингтоне с [Дмитриевым] в попытке смягчить напряженность после того, как [Трамп] выразил недовольство своим коллегой Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

49-летний Дмитриев управляет суверенным фондом благосостояния России и сыграл важную роль в переговорах между США и Россией, сообщило издание. Его присутствие в столице США подчеркивает перспективы более тесного делового сотрудничества между двумя странами по потенциальным проектам, в том числе в Арктике и по сжиженному природному газу.

О визите главы РФПИ в Вашингтон для переговоров с Уиткоффом сообщил канал CNN ранее в тот же день. Указывается, что посланники обсудят укрепление отношений между РФ и США, а также конфликт на Украине.

Позднее информацию о его планируемой поездке подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия продолжает диалог с американской стороной по различным каналам.