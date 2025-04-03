Российские ученые показали сетевой характер распространения рака

Российские ученые из Сеченовского университета и других крупных исследовательских центров впервые в мире детально изучили процессы инвазии и метастазирования методом рентгеновской компьютерной микротомографии. Это способ исследований тканей с помощью рентгеновского излучения без их разрушения. Его использование позволило впервые визуализировать процессы в трехмерном пространстве с микроскопическим разрешением.

«Гистологическое исследование, которое широко применяют патологоанатомы для диагностики онкологических заболеваний, позволяет получить только плоские, двумерные срезы опухоли и окружающих здоровых тканей», — рассказал «Известиям» руководитель исследования, младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сергей Ткачев.

По его словам, для точной диагностики заболеваний гистологическое исследование считается золотым стандартом диагностики, однако на плоских срезах невозможно проследить, как именно новообразование распространяется в живой ткани. Поэтому специалисты значительно увеличили точность визуализации опухолевой прогрессии, комбинируя микротомографию и гистологию.

Ученые смоделировали развитие плоскоклеточного рака пищевода: полученные от пациента фрагменты опухоли пересадили иммунодефицитным мышам, что позволило воспроизвести процесс инвазии и метастазирования. С помощью рентгеновской микротомографии и гистологического исследования сопоставимых зон интереса исследователи смогли детально изучить, как раковые клетки проникают в окружающие ткани, формируют метастазы и взаимодействуют с микроокружением.

Полученные данные открывают новые возможности для разработки терапевтических стратегий, направленных на разрушение циклического процесса инвазии. Таргетные препараты, воздействующие на лидерные клетки или механизмы адаптивной пластичности, могут стать ключевыми в борьбе с метастатическими опухолями, подчеркнули специалисты Сеченовского университета.

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Цикличное дело: ученые открыли тайну распространения метастазов в организме