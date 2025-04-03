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Эксперты предостерегли о схемах обмана при покупке садовых инструментов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Перед скорым началом дачного сезона, когда россияне заказывают большие объемы различных товаров на маркетплейсах или в интернет-магазинах, мошенники используют две схемы для похищения их данных, рассказал «Известиям» эксперт по кибербезопаности.

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В марте продажи товаров для дома и сада выросли в полтора-два раза год к году, сообщили «Известиям» маркетплейсы и торговые площадки. Вырос спрос на секаторы, грабли, ведра, косы, телеги и тачки, опрыскиватели, подсчитали в «Авито». Также растут продажи товаров для шашлыков: мангалов, шампуров, тандыров.

В период, когда россияне заказывают большое количество товаров перед началом дачного сезона и сезона шашлыков, мошенники разработали новые схемы обмана, рассказал замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. М.В. Ломоносова Тимофей Воронин.

«Человеку звонит якобы служба доставки и говорит о том, что поступила посылка, но повреждена накладная или упаковка, поэтому необходимо подтвердить личность получателя. Для этого используют ссылку, которая ведет на сайт, похожий на «Госуслуги», — пояснил он.

Авторизация на таком сайте приведет к взлому аккаунта. В другом случае, по словам эксперта, человеку поступает звонок якобы от службы доставки или маркетплейса. Мошенник сообщает о том, что жертве отправили подарок или посылку, которую необходимо получить и выбрать пункт выдачи.

«Выбор пункта выдачи осуществляется с помощью сообщения «оператору» кода от входа в учетную запись «Госуслуг», — предостерег эксперт.

В обоих случаях, по словам Тимофея Воронина, мошенники делают ставку на любопытство и невнимательность потенциальной жертвы обмана.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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