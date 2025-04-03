Правительство Швейцарии отреагировало на решение Трампа о пошлинах

Швейцария приняла к сведению решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт швейцарских товаров. Об этом в среду, 2 апреля, заявила президент страны Карин Келлер-Зуттер.

«Федеральный совет принимает к сведению решения Соединенных Штатов о пошлинах. Он быстро определит, как действовать дальше», — написала она в соцсети X (бывш. Twitter).

Глава государства подчеркнула, что в приоритете долгосрочные экономические интересы Швейцарии. А верность международному праву и свободная торговля при этом остаются главными ценностями, отметила Келлер-Зуттер.

Ранее в этот день Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 31% на товары из Швейцарии.